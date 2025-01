Le PSG fracasse John Textor

Invité de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC Sport, John Textor (59 ans) a vidé son sac hier. Le boss de l’Olympique Lyonnais a notamment été questionné au sujet du Paris Saint-Germain et de son président Nasser Al-Khelaïfi, avec lequel ses relations sont tendues. Et elles ne risquent pas de s’arranger. «La Ligue est d’une manière assez folle dominée par cet homme (Nasser Al-Khelaïfi, ndlr). Et ça, je n’en avais pas conscience. L’influence du PSG sur la Ligue et même sur la DNCG est quelque chose qui mérite d’être regardé de plus près», a-t-il notamment expliqué.

Dans la foulée, le club de la capitale a répliqué dans plusieurs médias français. «Dommage que la classe et l’élégance ne s’achètent pas car ça aurait permis d’éviter à M.Textor de se ridiculiser à travers ses outrances grossières et mensongères à l’encontre de notre président, notre institution et nos fans. Qu’il revienne sur terre, et en France aussi, pour mieux appréhender cette Ligue 1 que nous aimons tant.» Ce mardi, l’écurie francilienne en a remis une couche par la voix de l’un de ses dirigeants, interrogé par Le Parisien. «C’est ce qu’il cherche (que le PSG attaque en justice Textor, ndlr) et nous n’avons pas de temps à perdre avec lui. Textor ferait mieux de s’occuper de son club et de consacrer autant de temps à sa gestion qu’à sa préoccupation d’abuser des autres dans le football.» Le message est passé…