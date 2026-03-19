Aston Villa - Lille : les compositions officielles

C’est le grand soir pour Lille ! Les Dogues se déplacent sur la pelouse d’Aston Villa, pour le match retour des huitièmes de finale de la Ligue Europa. La rencontre aura lieu au stade Villa Park de Birmingham, coup d’envoi à 21h. Au match aller, le LOSC avait tenu tête au quatrième de Premier League, mais s’était tout de même incliné sur un but de Watkins à l’heure de jeu. Les hommes de Bruno Génésio, vainqueurs à Rennes dimanche (1-2), doivent donc s’imposer ce soir pour éviter d’être éliminés. Alexsandro, Mbemba et Meunier formeront une défense à trois, Bouaddi, Bentaleb et Mukau seront alignés au milieu, avec Correia en soutien de Giroud devant.

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En face, les Villans sont tombés à Old Traford contre Manchester United sur le score de 3-1, et ont donc pris trois points de retard sur un adversaire direct au podium. Globalement, les hommes d’Unai Emery sont en difficulté dernièrement, puisqu’ils n’ont gagné qu’un seul de leurs six derniers matchs toutes compétitions confondues, le match aller au Stade Pierre Mauroy. De quoi avoir de l’espoir pour les Dogues ! Martinez sera évidemment dans les cages, avec Lindelof et Pau Torres devant lui. En attaque, Sancho et Rogers animeront les ailes, tandis qu’Abraham est préféré à Watkins dans le rôle de numéro 9.

Les compositions

Aston Villa

Lille