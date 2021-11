PSG : Lionel Messi, c'est quoi le problème ?

La suite après cette publicité

«Pays de Galles. Golf. Madrid. Dans cet ordre». Vous vous rappelez probablement de ce drapeau plein d'ironie brandi par un Gareth Bale hilare et ses compatriotes après un match international. Cela avait fait beaucoup moins sourire du côté du Real Madrid, qui voyait le Gallois passer presque tout son temps à l'infirmerie. "Argentine, Ligue des Champions, Ligue 1" serait la version destinée de Lionel Messi. En effet, La Pulga a de grandes chances de ne pas disputer le dernier match de Ligue 1 avant la nouvelle trêve internationale, prévu à Bordeaux samedi à 21 heures.

Ce qui ne l'empêchera pas de s'envoler vers l'Amérique du Sud pour poursuivre les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, avec deux chocs prévus face à l'Uruguay puis le Brésil. Parti se soigner à Madrid dans une clinique qu'il a déjà fréquentée, avec l'accord du PSG, Messi espère résorber l'inflammation de son genou gauche. Le même qui avait été touché face au Venezuela lors de la trêve de septembre et face à l'OL en L1 après un choc avec Boateng. Et qui avait précipité sa sortie face au LOSC à la mi-temps la semaine passée. Mais en Argentine, on s'attend à ce que Messi participe aux deux rencontres programmées avec l'Albiceleste.

Des statistiques peu flatteuses

Et les statistiques ont de quoi faire mal aux dirigeants et supporters parisiens. Pour l'instant, en attendant la trêve de novembre, Messi a disputé 5 matches sur 5 possibles avec sa sélection, avec un total de 4 buts (0 passe décisive). En Ligue 1, il en a disputé 5 sur 11 possibles (en attendant son probable forfait contre Bordeaux) pour 0 but et 0 passe décisive. Son inefficacité en Ligue 1 se traduit aussi dans les chiffres sur ses tirs (15 tentés, seulement 4 cadrés). 5 matches de championnat sans marquer ? Cela ne lui est arrivé qu'une fois à Barcelone, en 2020.

Cela s'améliore heureusement en Ligue des Champions, avec 3 matches sur 4 possibles et 3 buts inscrits qui ont grandement aidé le Paris Saint-Germain. Mais il n'était pas là mercredi soir pour sauver son équipe, encore ballottée par le RB Leipzig. La fragilité actuelle de Messi pourrait s'expliquer par le « deuil engendré par le changement de club et de ville », suggère Guillem Balagué, journaliste espagnol et biographe de Messi, dans sa chronique au Parisien. L'Argentin, âgé de 34 ans, lui a assuré qu'il n'avait pas d'inquiétude quant à son état physique. Il va bientôt falloir le prouver au Paris Saint-Germain.

