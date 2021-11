PSG : blessé, Lionel Messi est à Madrid

Convoqué par Lionel Scaloni, le sélectionneur argentin, pour les deux prochains matches des éliminatoires du Mondial 2022, en Uruguay (samedi 13 novembre à minuit, heure française) et contre le Brésil (mercredi 17 à 0h30 heure française), Lionel Messi (34 ans, 156 sélections, 80 buts) a été aperçu, ce jeudi, à Madrid... Blessé et remplacé à la mi-temps contre Lille (2-1), le sextuple Ballon d'Or n'a pas pris part au déplacement à Leipzig mercredi soir (2-2), lui qui se remet d'une «gêne aux ischios-jambiers à gauche et de douleur au genou dans les suites d’une contusion» comme communiqué publié par le PSG.

Une inflammation au genou gauche, qui serait la conséquence directe d'un choc avec Jérome Boateng lors de la rencontre face à l'OL, le 19 septembre dernier, plus que de ce tacle assassin subi par un défenseur vénézuélien le 3 septembre selon les informations du Parisien. Souhaitant retrouver rapidement le chemin des terrains, la Pulga s'est donc rendue dans une clinique de Madrid, ce jeudi, là où il avait été soigné, en 2015, après sa rupture du ligament collatéral interne du genou gauche. Si l'état de santé de l'Argentin ne semble pas inquiéter plus que ça le staff parisien, l'attaquant du PSG semble donc bien décidé à récolter le maximum d'informations pour retrouver sa condition physique optimale et revenir ainsi rapidement à son meilleur niveau. Les supporters du club de la capitale n'attendent que ça...