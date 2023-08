Tottenham : Ange Postecoglou prévient le Bayern Munich pour Kane

Le dossier Harry Kane semblait s’approcher, plus que jamais, de son dénouement. Les Spurs avaient jusqu’à ce vendredi minuit pour accepter l’offre du Bayern Munich. Sinon, le club allemand avait menacé d’abandonner le dossier de la star anglaise. Mais finalement, rien n’a bougé et Ange Postecoglou avait même décidé d’aligner Harry Kane ce dimanche après-midi, contre le Shakhtar Donetsk (5-1). Face aux Ukrainiens, l’international anglais s’est offert un quadruplé (38e sp, 50e, 55e, 79e) et a été salué par son public.

Après la rencontre, son manager Ange Postecoglou a prévenu le Bayern Munich «Je ne parlerai jamais de joueurs sous contrat dans d’autres clubs. Je ne suis pas au Bayern Munich, ils peuvent faire ce qu’ils veulent. Il ne fait aucun doute que j’utiliserai Harry Kane. Je n’avais pas besoin aujourd’hui qu’on me dise quoi faire. Il est de classe mondiale. La façon dont cette équipe va jouer l’aidera. De mon point de vue, je ne sais pas ce que signifient les "dates limites". Nous savons qu’il y a une date limite : c’est la fin de la fenêtre de transfert», a-t-il assuré après la victoire. Le flou est encore présent pour l’avenir du buteur des Spurs.