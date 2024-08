Le plan astucieux du PSG avec Xavi Simons

Il y a quelques semaines encore, avant de filer en terres allemandes pour disputer l’Euro avec sa sélection, Xavi Simons était considéré par certains comme un potentiel remplaçant de Kylian Mbappé à Paris. Il faut dire qu’après une excellente saison au PSV en 22/23, il a récidivé mais en Allemagne cette fois, s’imposant comme un des meilleurs joueurs de la Bundesliga avec le RB Leipzig.

Une saison à 10 buts et 15 passes décisives en 43 rencontres qui lui ouvrait logiquement des portes, au PSG notamment. Mais on a vite compris que le joueur n’était pas très intéressé par l’idée de rester à Paris cette saison. Dans le même temps, d’autres clubs sont venus à la charge, comme son club formateur, le FC Barcelone, ainsi que le Bayern Munich et Manchester United. Il était même question d’offres environnant les 100 millions d’euros pour le produit de La Masia, qui va finalement revenir au RB Leipzig. L’annonce est imminente.

Le choix sera fait en 2025

Un nouveau prêt, qui était la volonté du joueur, qui avait une clause lui permettant de décider de façon unilatérale où il souhaitait aller, lui qui était conscient qu’il n’allait pas forcément avoir des garanties sur son temps de jeu à Paris. La direction du club allemand lui a d’ailleurs promis des renforts pour être encore plus compétitif cette saison. De son côté, comme le révèle L’Equipe, le PSG a un plan.

Les décideurs parisiens ont ainsi reporté la décision sur l’avenir du joueur à l’été 2025. Un choix fort qui s’explique notamment par cette clause qui stipulait qu’en cas de vente avant janvier 2025 (inclus), le PSV toucherait 20% de la somme. En le vendant dans un an, le PSG s’assure de toucher l’intégralité de son transfert. La direction parisienne sait aussi que la valeur du joueur devrait encore monter cette saison, et une décision sera prise l’été prochain : une vente pour un montant énorme, ou une intégration à l’équipe première. Rendez-vous dans un an donc.