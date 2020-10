Le FC Barcelone prépare déjà un mois de janvier animé

Comment juger le mercato estival du FC Barcelone ? Le bilan devra logiquement être fait d'ici plusieurs mois, mais sur le papier, on peut dire que les Catalans ont fait les choses à moitié. Ils se sont séparés de bon nombres d'indésirables, à l'image de Luis Suarez, Ivan Rakitic et Arturo Vidal, entre autres, mais n'ont pas réussi à en mettre d'autres à la porte, comme Samuel Umtiti. Au niveau des arrivées, là aussi la direction blaugrana n'a pas pu aller au bout de ses projets, puisque tous les renforts attendus, en défense centrale et en attaque notamment, n'ont pas pu arriver.

La suite après cette publicité

Mais tout cela n'est que partie remise. Dans les médias catalans, on promet déjà un mois de janvier pour le moins animé. Alors que l'avenir institutionnel du club est flou - avec une motion de censure visant à destituer Josep Maria Bartomeu qui va être lancée officiellement dans les prochaines semaines - les devoirs qui n'ont pas pu être terminés ces derniers jours sont reportés au premier mois de l'année 2021. Au niveau des arrivées déjà, avec ces deux dossiers aussi similaires que différents : Eric Garcia et Memphis Depay.

Il y aura des arrivées et des départs en janvier

Le contrat du défenseur central de Manchester City et de l'attaquant lyonnais expirent en juin 2021, et les publications ibériques indiquent que les décideurs barcelonais n'attendront pas la fin de la saison. Ils souhaitent frapper ces deux coups en janvier. Il faut s'attendre à de nouvelles négociations avec les Skyblues et l'OL dès le coup d'envoi du mercato hivernal, avec le risque cette fois, que d'autres clubs, flairant les bons coups, se mêlent à la bataille. L'objectif reste d'intégrer ces deux joueurs en cours de saison, chose qui aurait même été promise par l'état-major blaugrana à la star néerlandaise.

Deux arrivées minimum donc, et il se pourrait bien qu'en fonction des résultats, d'autres coups soient réalisés. D'ici là, les Barcelonais devraient avoir un peu plus de marge de manœuvre sur le plan financier, d'autant plus qu'ils mettront de nouveaux éléments sur le marché. Catalunya Radio en est ainsi convaincue : Ousmane Dembélé pourrait bien faire ses valises, puisqu'il discute déjà avec la Juventus. D'ici là, de nombreux enseignements seront tirés et des décisions seront prises en fonction des performances de l'équipe de Ronald Koeman, qui aura également probablement son mot à dire...