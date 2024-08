West Ham s’enflamme sur le mercato

Une triste 9e place et l’affaire de paris suspects concernant Lucas Paqueta. La saison 2023-2024 de West Ham s’est achevée en eau de boudin. Mais les Hammers comptent bien redevenir le poil à gratter de la Premier League en 2024-2025. Pour cela, ils ont nommé un nouvel entraîneur, l’Espagnol Julen Lopetegui, et ils ont lancé une phase active dans leur recrutement estival.

Ils avaient jusque-là recruté trois joueurs : un gardien remplaçant, Wesley Foderingham, en fin de contrat, un défenseur des Wolves, club précédent de Lopetegui, Max Kilman contre un chèque de 47,5 M€ et l’espoir brésilien Luis Guilherme, pour 23 M€. Désormais, West Ham s’attaque à trois joueurs et est proche de boucler ces transferts, si l’on en croit la presse anglaise. Le premier est Crysencio Summerville, l’une des révélations de Championship (D2 anglaise) avec Leeds la saison passée. Il passe sa visite médicale aujourd’hui, et va coûter 33 M€ au club londonien.

La priorité Niclas Füllkrug

Le deuxième est le latéral droit de Manchester United, Aaron Wan-Bissaka. Ce dernier serait d’accord pour rejoindre West Ham, mais les discussions entre clubs n’ont pas encore abouti. La première offre s’élevait aux alentours de 15 M€ pour le joueur de 26 ans, en fin de contrat en juin 2025. Le troisième élément courtisé par les Hammers se nomme Niclas Füllkrug et se révèle être un enjeu de taille.

West Ham a lancé une offre de 25 M€ au Borussia Dortmund pour racheter les deux dernières années de contrat de l’attaquant international allemand. Le joueur de 31 ans est intéressé à l’idée de découvrir la Premier League, lui qui évoluait encore en deuxième division allemande il y a deux ans. Mais le BVB ne veut pas s’en séparer, tout en le considérant comme le futur joker de Sehrou Guirassy, recruté à Stuttgart. Füllkrug, lui, a bien compris que West Ham voulait miser sur lui, avec un contrat de 3 ans + 1 an en option, ce qui n’est pas négligeable à son âge. Le club londonien a bon espoir de mener ce dossier à son terme.