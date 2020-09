Leicester ne lâche pas Wesley Fofana

Il y a 6 jours, le jeune défenseur central Wesley Fofana prenait tout le monde de court à Saint-Etienne, en déclarant : : «ma décision est prise : j'accepte une offre (celle de Leicester). Cette fois, je ne peux pas refuser. D'où je viens, des quartiers nord de Marseille et d'une famille pas aisée, ce n'est pas possible. Je serais fou de dire non à Leicester. Ce contrat peut changer ma vie. Je dois protéger ma famille en la mettant à l'abri. L'aspect sportif et financier étant réunis, je suis obligé de dire oui (...) Je suis allé voir le coach hier matin pour lui dire ce qui s'est passé, que je ne vais pas bien, et que je veux partir.» Cela ne l'a pas empêché de jouer contre Strasbourg samedi dernier, en faisant une bonne impression qui plus est.

Pourtant, selon nos informations, le chapitre de son départ n'est pas refermé. Leicester maintient un contact constant avec le défenseur de 19 ans. L'entraîneur des Foxes Brandan Rodgers et son adjoint Kolo Touré parlent régulièrement avec Fofana, qui ne désespère pas de voir le transfert se réaliser. Il faudra quand même convaincre les dirigeants de l'ASSE, qui se sont rangés à l'avis de Claude Puel mais qui pourraient craquer en cas de nouvelle offre revue à la hausse.