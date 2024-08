OM : les détails du prêt de Pau Lopez

Pas dans les plans de Roberto De Zerbi pour occuper les buts de l’Olympique de Marseille cette saison, Pau Lopez (29 ans) a ainsi vu Jeffrey de Lange (Go Ahead Eagles) et Geronimo Rulli (Ajax Amsterdam) débarquer. Proche de l’Italie où Monza et Côme s’étaient positionnés, le portier espagnol va finalement faire son retour en Liga.

L’ancien de l’Espanyol de Barcelone et du Real Betis Balompié se dirige vers Girona la grosse surprise de la saison dernière qui va jouer la Ligue des Champions cette saison. Selon La Provence, le gardien va être prêté avec option d’achat au club catalan qui prendra en charge son salaire. L’option d’achat n’est pas automatique et atteint 6,5 millions d’euros.