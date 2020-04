L'Eredivisie ne reprendra pas !

La presse locale présentait les prochains jours comme « une semaine décisive ». Le couperet est tombé. La saison 2019-2020 d’Eredivisie n’ira pas à son terme en raison de l’épidémie mondiale de coronavirus. Ce mardi, le Premier Ministre néerlandais Mark Rutte avait d’ailleurs annoncé la chose à demi-mot lors d’une conférence de presse en déclarant qu’aucun événement ne serait organisé sur le territoire avant le 1er septembre prochain. Avec pareille restriction, difficile de voir le championnat aller à son terme.

La nouvelle a finalement été officialisée ce vendredi par la Fédération néerlandaise de football (KNVB) dans un communiqué. Cette dernière ajoutant qu’en l’absence d’une tendance claire lors de la consultation des parties concernées, elle avait pris seule la décision qu’il n’y aurait ni champion, ni montées, ni descentes.

L’Ajax pas champion, le SC Cambuur et De Graafschap malheureux

L’Ajax Amsterdam ne sera donc pas sacré, tout comme son dauphin après 25 journées l’AZ Alkmaar (deuxième à la différence de buts). Mais à défaut de remporter le 35e titre de champion de son histoire, le club ajacide sera qualifié directement pour la C1 si le tenant du titre de la plus prestigieuse des compétitions européennes se qualifie pour sa prochaine édition. De son côté, l’AZ devra passer par le deuxième tour qualificatif de la Ligue des champions. Pour les derniers tickets européens, Feyenoord, troisième, disputera la phase de groupes de l'Europa League (ticket habituellement alloué au vainqueur de la Coupe), tandis que le PSV Eindhoven et Willem II se heurteront aux tours préliminaires de la C3. Des mesures que l'UEFA doit encore confirmer comme le précise la KNVB.

Concernant les montées et les descentes, RKC Waalwijk et ADO La Haye sont sauvés et resteront en première division l’an prochain, alors que les deux premiers de l’échelon inférieur, le SC Cambuur et De Graafschap, y resteront une saison supplémentaire. À noter qu’il s’agit du premier championnat majeur à prendre cette décision depuis le début de la crise sanitaire.