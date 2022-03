Chelsea : Thomas Tuchel dans le flou total !

La suite après cette publicité

Actuellement à la tête de Chelsea, Thomas Tuchel a bien du mérite pour maintenir le cap au sein d'un club londonien profondément marqué et lourdement sanctionné par le gouvernement britannique en raison de la position discutée de son président Roman Abramovich dans le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine. Car si le blues règnent bel et bien sur le plan institutionnel (avoirs gelés, privé de mercato, perte d'un sponsor, interdiction de vendre des produits dérivés ou même des billets), Chelsea continue d'afficher un visage convaincant sur le plan sportif. Troisièmes de Premier League après leur victoire contre Norwich (3-1), jeudi soir, les hommes de Thomas Tuchel s'accrochent au podium. Une dynamique et un sang-froid salués par le technicien allemand.

«Ce serait un mensonge si je disais que je n’avais aucun doute, mais j’avais aussi beaucoup de confiance», déclarait ainsi Tuchel à Radio 5 Live à l'issue de la rencontre avant de poursuivre : «dans des circonstances difficiles, nous avons produit beaucoup de résultats et de bonnes performances, nous pouvons donc faire confiance à notre mentalité et à la culture du club. Nous nous sommes permis de nous concentrer sur le football». Fier de ses joueurs malgré les doutes qu'il avait en marge de cette rencontre, Tuchel n'a pas hésité à pointer les possibles failles mentales pouvant apparaître dans ce genre de moment. Pourtant, malgré un contexte loin d'être idéal, l'ancien coach des Rouge et Bleu a tenu à souligner la «confiance» entre lui et son équipe, expliquant notamment ce nouveau succès à Carrow Road.

Thomas Tuchel, commandant d'un navire en pleine tempête !

Forcé d’opérer sous une nouvelle licence jusqu'au 31 mai prochain, Chelsea n'en reste pas moins très affecté et cette situation critique pousse logiquement son entraîneur dans un flou palpable : «c’est une grande nouvelle (l'annonce des sanctions prises par le gouvernement britannique, ndlr). C’est énorme et cela va avoir un impact énorme bien sûr, donc c’est le sujet des pourparlers», reconnaissait à ce titre l'Allemand. Alors pour garder le moral et continuer à mobiliser pleinement ses troupes, Tuchel ne jure que par le terrain.

«C’est agréable d’enchaîner avec un calendrier et des matches, car cela aide à se concentrer comme nous y sommes habitués. Nous ne pouvons pas influencer l'avenir du club. Nous avons le privilège de jouer et c’est bien de transpirer sur le terrain. Nous avons essayé de travailler dur pour nous concentrer», reconnaissait le tacticien de 48 ans avant de conclure : «j’adorerais parler de sport, mais je comprends que vous avez beaucoup de questions à ce sujet». Suffisant pour rassurer tout un club aux prises avec un avenir plus qu'incertain ? Difficile de le dire, qui plus est à l'heure où Tuchel, lui-même, fait l'objet de spéculations. Selon le Telegraph, six clubs, parmi lesquels Manchester United, sont ainsi à l'affût pour le récupérer au cas où l'Allemand viendrait à reconsidérer son avenir à Londres.