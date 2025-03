Bayern Munich : la presse allemande annonce le départ de Thomas Müller

Joueur le plus capé de l’histoire du Bayern Munich avec 742 apparitions (pour 247 buts et 273 passes décisives), Thomas Müller devrait donner un nouveau sens à sa carrière cet été. Aujourd’hui âgé de 35 ans, le milieu offensif allemand doit se satisfaire d’un rôle différent dans le vestiaire, à savoir celui d’un leader, mais voué à jouer de moins en moins dans l’équipe de Vincent Kompany. Ce n’est pas un hasard si le champion du monde 2014 n’a été titulaire que 8 fois en 23 matchs de Bundesliga cette saison (1 but, 3 passes décisives).

Avec les prochaines fins de contrat de ses dinosaures Manuel Neuer et Thomas Müller, légendes du club ayant participé aux conquêtes des Ligue des Champions 2013 et 2020, le Bayern Munich le sait : un virage serré l’attend, avec comme grand défi un nouveau cycle vertueux à initier. Les dernières rumeurs indiquaient que Manuel Neuer en ferait partie (il devrait prolonger), mais manifestement, pas Müller.

Pas de 18e saison pour Thomas Müller

Ce dimanche, c’est un petit séisme que provoque effectivement Kicker en Allemagne, puisque le média annonce bel et bien le départ du droitier d’1m85 à l’issue de la saison. Soucieux d’assainir ses finances, le club bavarois s’offrirait une véritable cure d’austérité en économisant plus de 20 millions d’euros par saison sur le salaire de son joueur, qui connaît aujourd’hui sa 17e saison avec le Rekordmeister.

Si Müller aurait souhaité rester une saison de plus dans le club de sa vie, il aurait bien été informé de la décision de ses dirigeants de s’en séparer, lors d’une réunion ayant eu lieu lors de la dernière trêve internationale. Kicker précise qu’il devrait toutefois se voir offrir un rôle plus diplomatique dans l’organigramme du club. Reste à savoir si cela interviendra dès la fin de saison, ou si l’Allemand se laissera convaincre par une dernière aventure, en MLS ou ailleurs. Mais ce dont on est à peu près sûr, c’est qu’une page dorée de l’histoire bavaroise devrait se refermer en juin.