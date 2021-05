Antonio Valencia annonce sa retraite

Actuellement sous contrat avec le club mexicain de Queretaro, Antonio Valencia a annoncé qu’il prendrait sa retraite à la fin de la saison. Le latéral international vénézuélien aux 98 sélections a publié un communiqué sur ses réseaux sociaux, expliquant que son corps l’avait obligé à partir en retraite anticipée.

Antonio Valencia a notamment joué à Manchester United pendant 10 ans, de 2009 à 2019, participant ainsi à 339 matchs toutes compétitions confondues avec les Red Devils, et remportant notamment deux fois la Premier (2011 et 2013) et une fois l’Europa League en 2017, en plus d'avoir participé à deux Coupe du Monde avec le Vénézuela (2006 et 2014).