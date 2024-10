PL : Chelsea s’offre Newcastle et grimpe dans le top 4, West Ham enfonce MU dans la crise

Suite de la 9e journée de Premier League ce dimanche et Chelsea rencontrait Newcastle pour un sacré choc dans la lutte pour l’Europe. Devant réagir après leur défaite 2-1 contre Liverpool, les Blues démarraient fort la rencontre avec un but de Cole Palmer refusé pour hors-jeu (4e). Ce n’était que partie remise puisque Nicolas Jackson allait finalement donner l’avantage à Chelsea sur un service de Pedro Neto (18e). Un avantage de courte durée puisqu’Alexander Isak allait égaliser peu après la demi-heure du jeu bien trouvé par l’ancien joueur de Chelsea Lewis Hall (32e). Au retour des vestiaires, Chelsea a su reprendre l’avantage grâce à Cole Palmer (47e). Un succès 2-1 qui permet à Chelsea de remonter à la 4e place quand Newcastle recule au 12e rang.

En difficulté sur le début de saison, West Ham et Manchester United s’affrontaient dans une rencontre de deuxième partie de tableau. Après une première période nulle et vierge, tout s’accélérait en seconde période. L’étincelle venait du Néerlandais Crysencio Summerville qui allait délivrer les Hammers (74e) mais Casemiro (81e) s’en allait égaliser peu après. Finalement, West Ham n’a pas baissé les bras et Jarrod Bowen a su redonner l’avantage aux Londonniens (90e +2). Une victoire 2-1 qui permet à West Ham de passer à la 13e place juste devant les Red Devils qui sont 14e. Enfin, Crystal Palace et Tottenham croisaient le fer. Les Spurs ont manqué l’occasion de se hisser en haut de tableau et s’inclinent 1-0 après un but de Jean-Philippe Mateta (31e). Le Français permet aux Eagles de remonter à la 17e place et surtout de remporter leur premier match de la saison.

Les matches de l’après-midi