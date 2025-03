Jonathan Clauss n’a pas compris les critiques de Medhi Benatia

Un an après le conflit qui a envenimé la saison de l’Olympique de Marseille, le désormais ancien latéral droit de l’OM Jonathan Clauss est revenu sur les critiques que son directeur sportif Medhi Benatia sur son comportement dans une interview accordée à L’Equipe ce samedi. Douze mois plus tard, le joueur de Nice n’a toujours pas compris la provenance de ces critiques.

«Je n’ai jamais eu l’impression d’avoir été quelqu’un de « problématique », parce que c’était aussi ça les mots qu’il a employés. On était dans une période ultra-compliquée au niveau du foot. On changeait d’entraîneur, on changeait beaucoup de choses. Dans le vestiaire, ça discutait beaucoup. On essayait tous de donner notre avis. Peut-être qu’on ne l’a pas fait de la meilleure des façons. Mais on était dans une tourmente. C’a été mal perçu, c’est dommage, parce que le fond était bon», a longuement justifié l’ancien lensois, sans reprocher quoi que ce soit au directeur sportif de l’OM. Aujourd’hui, Jonathan Clauss s’éclate à Nice, et semble bien loin de la vie orageuse qu’il avait à Marseille.