AS Monaco - OL : les compositions officielles

Pour l’ouverture de la 16ème journée de Ligue 1, l’AS Monaco reçoit l’Olympique Lyonnais ce vendredi soir à 21h (suivez la rencontre en direct sur FM). Des Monégasques qui doivent rester dans le wagon de tête et ne pas trop se décrocher du PSG qui est premier. Avec 2 succès consécutif et la seconde meilleure attaque du championnat, Monaco doit profiter d’affronter une équipe lyonnaise qui tente de se sortir du fond du classement. Les hommes de Pierre Sage doivent créer une dynamique pour rattraper Toulouse qui est le premier non reléguable. Avec une victoire justement contre les Toulousains, Lyon n’est qu’à 3 points de leur dernier adversaire mais ils restent sur 2 revers de suite contre Monaco.

Pour son 3ème match sur le banc lyonnais, Pierre Sage aligne un 3-4-3 avec une défense Caleta-Car, Lovren et O’Brien. Caqueret et Tolisso au milieu puis un trio offensif composé de Nuamah, Cherki et Lacazette. Côté Monégasque, ce sera un habituel 3-4-3. Zakaria avec Singo et Salisu en défense. Camara et Fofana au milieu avec Balogun en pointe.

Les compositions d’équipes :

AS Monaco : Köhn - Singo, Zakaria, Salisu - Diatta, Camara, Fofana (cap.), Jakobs - Minamino, Balogun, Akliouche.

OL : Lopes - O’Brien, Lovren, Caleta-Car - Mata, Tolisso, Caqueret, Tagliafico - Nuamah, Lacazette (cap.), Cherki.