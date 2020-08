Chelsea se place à son tour pour récupérer Thiago Silva

Quoi de mieux qu'une éventuelle victoire en finale de Ligue des Champions pour partir par la très grande porte ? Alors que son contrat, prolongé de quelques semaines pour disputer le Final 8 de C1, arrive bientôt à son terme, Thiago Silva va certainement disputer son dernier match avec le Paris Saint-Germain dimanche soir contre le Bayern Munich, en finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Certainement, car personne ne sait vraiment si le club de la capitale va le garder encore une année ou pas...

Qu'importe, s'il quitte les champions de France dans quelques jours, le défenseur brésilien aura tout simplement l'embarras du choix. L'AC Milan, la Fiorentina, Tottenham ou encore Everton étaient entrés dans la danse pour tenter de s'attacher les services de l'international auriverde (88 sélections, 7 buts), encore prêt à jouer au haut niveau à 35 ans. Récemment, la presse transalpine assurait même que la Viola avait trouvé un accord avec le capitaine parisien. Mais il va falloir se battre encore pour finaliser le transfert, car un autre concurrent de taille vient d'arriver.

Un problème autour de la durée du contrat ?

Le très sérieux média anglais The Athletic affirme en effet ce vendredi après-midi que Chelsea, qui souhaite se renforcer défensivement comme l'a souvent expliqué son entraîneur Frank Lampard, s'intéresse à Thiago Silva et a même déjà passé la vitesse supérieure. D'après leurs informations, confirmées par Sky Italia, les Blues et l'ancien défenseur central de l'AC Milan sont déjà en négociations avancées depuis quelques jours.

Cependant, le média explique aussi qu'aucun accord n'a pour le moment été trouvé entre les parties, puisque des divergences existent notamment concernant la durée du contrat. Comme le précise The Athletic, le club londonien a souvent proposé un bail d'un an à ses joueurs âgés de 30 ans ou plus, sauf pour David Luiz (deux ans de plus avant son départ chez les Gunners) ou encore Willian (qui n'a pas accepté et a filé à Arsenal). Toujours est-il que si Chelsea grille la concurrence dans ce dossier, un énorme coup serait réalisé !