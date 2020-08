OL : Maxwel Cornet raconte son but contre Manchester City

La suite après cette publicité

Après la qualification du Paris Saint-Germain pour les demi-finales de Ligue des Champions, l'Olympique Lyonnais a sorti Manchester City en quart de finale ce samedi soir (3-1) pour également accéder au dernier carré de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Et pour cela, les Gones ont notamment pu compter sur Maxwel Cornet, auteur d'une énorme prestation et surtout du premier but de la partie.

Présent au micro de RMC Sport après la rencontre, l'Ivoirien est donc revenu sur son but qui a permis à l'OL de prendre l'avantage rapidement. «C'est un jeu long de Marçal pour Karl (Toko Ekambi). Je continue l'action parce que j'y crois si elle revient. J'étais vigilant, je l'ai pris en une touche et c'est allé au fond. C'est bien», a déclaré l'ancien joueur du FC Metz qui avait déjà marqué trois buts contre les Citizens en 2018 lors de la double confrontation en phase de poules.