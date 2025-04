Mercato : le message de Paul Pogba

À 32 ans, Paul Pogba est autorisé à rejouer au football depuis le mois de mars. Pour le moment, le milieu de terrain est toujours sans club et s’entraîne seul du côté de Miami. Retrouvera-t-il une formation l’été prochain ? L’ancien pensionnaire de la Juventus et de Manchester United continue de faire passer un passage : il a plus que jamais soif de revanche et compte bien donner une suite à sa carrière.

« Juste un petit message. Rien à vous montrer réellement. Juste quelqu’un qui a encore faim pour son retour. Je me suis entraîné seul, mais je n’ai jamais abandonné et j’ai toujours poursuivi mon rêve et ce que je veux accomplir. Un message pour vous les gars. Si vous n’avez pas ce que vous voulez maintenant, continuez d’essayer jusqu’à ce que vous ayez ce que vous voulez. Ça peut arriver demain, dans un an, dans deux ans. Ce qui doit arriver arrivera. On se voit très bientôt », a-t-il déclaré dans une story postée sur son compte Instagram.