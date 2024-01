Orel Mangala veut finir la saison à Nottingham Forest

Cadre de Nottingham Forest (19 matches, 1 but cette saison), qu’il a rejoint l’été dernier en provenance de Stuttgart contre 13 millions d’euros, Orel Mangala suscite logiquement l’intérêt de formations plus huppées. Ces derniers jours, les presses italienne et turque avançaient des intérêts de la Juventus, de Naples ou encore de Galatasaray pour le joueur.

Selon nos informations, un départ de l’international belge (12 sélections) cet hiver n’est en revanche pas à l’ordre du jour. Six mois après son arrivée en Angleterre, le milieu de terrain de 25 ans a la ferme intention de terminer la saison chez les Garibaldis, 15es de Premier League, et de s’assurer une place à l’Euro 2024 avec les Diables Rouges cet été.