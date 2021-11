Bayern Munich : Joshua Kimmich en quarantaine et forfait face au Dynamo Kiev

Coup dur pour le Bayern Munich et Joshua Kimmich (26 ans). Cas contact après avoir côtoyé une personne positive au Covid-19, le milieu de terrain du Bayern Munich doit désormais observer une quarantaine. Conséquence directe ? L'homme fort de l'entrejeu bavarois ne pourra pas jouer en Bundesliga vendredi soir à Augsbourg (20h30), ni en Ligue des champions mardi sur la pelouse du Dynamo Kiev, a d'ores et déjà annoncé le club ce vendredi.

Non vacciné, Kimmich avait déjà été renvoyé de la sélection allemande le 9 novembre dernier pour avoir été en contact avec son coéquipier Niklas Süle, positif. Un choix de l'international allemand qui fait d'ailleurs couler beaucoup d'encre en Allemagne, pays où le taux de vaccination est l'un des plus faibles d'Europe (67,9% de personnes entièrement vaccinées). Un forfait qui vient s'ajouter à ceux de Niklas Süle et Josip Stanisic, vaccinés mais positifs. Enfin, l'attaquant international français Kingsley Coman, qui soigne un léger problème musculaire, est lui aussi indisponible pour la rencontre prévue vendredi contre Augsbourg.