Ligue des Champions, PSG : les Madrilènes provoquent Kylian Mbappé !

Aux alentours de midi, le PSG connaîtra son rival pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. S'il faudra encore attendre plus de trois mois pour assister à la double confrontation avec ce Mondial en plein milieu de saison, les supporters des 16 équipes qualifiées attendent logiquement de pied ferme ce tirage au sort des 1/8e de la C1. Entre excitation et crainte...

Du côté de Paris, cette malheureuse deuxième place risque d'avoir des conséquences un peu fâcheuses, puisque les troupes de Christophe Galtier ont de grandes chances de tomber sur un cador européen, ce qui n'aurait pas été le cas si elles avaient terminé à la place de Benfica. Manchester City, le Bayern Munich et le Real Madrid font ainsi partie des potentiels adversaires du champion de France.

Mbappé est attendu !

Et du côté de Madrid, on semble croiser les doigts pour tomber sur Mbappé. Plus que sur le PSG, c'est avec le Bondynois que les fans et journalistes du champion d'Europe veulent régler leur compte. La semaine dernière pourtant, les Madrilènes donnaient l'impression de vouloir éviter le PSG, entre autres, mais dans les journaux de lundi, on dirait bien que la donne a changé. « Mbappé met le piment autour d'un possible duel qui aurait tout : de la tension sportive et extrasportive. Notamment parce que l'accueil à Mbappé ne serait plus le même suite aux évènements de l'été dernier et sa prolongation à Paris », affirme ainsi Marca dans un article qui donne l'impression qu'à Madrid, on espère un nouvel affrontement avec le champion de France. Surtout pour réserver un nouvel accueil à Mbappé.

« Les deux plus difficiles seraient Liverpool et le PSG. Ces derniers ont été le rival des Blancos en huitièmes l'an passé, avec Mbappé qui était déjà "signé", et il avait été applaudi car le Bernabéu le voyait déjà habillé en blanc. Mais là ce ne seront pas vraiment des applaudissements qu'il recevra s'il revient à Madrid », peut-on ainsi lire dans AS. Aura-t-on un nouvel affrontement entre Madrilènes et Parisiens ? Les Merengues auront-ils l'occasion de copieusement siffler Mbappé comme ils le souhaitent tant ? Réponse dans environ 3 heures...