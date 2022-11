Tirage au sort Ligue des champions : chapeaux, heure et diffusion TV

Le mode d'emploi du tirage au sort et déroulé de la cérémonie

Les 16 qualifiés (quatre clubs anglais, quatre clubs allemands, trois clubs italiens, deux clubs portugais, un français, un espagnol et un belge) sont répartis dans 2 chapeaux. Le premier chapeau est celui des clubs vainqueurs de leur groupe respectif. Le deuxième chapeau comporte les deuxièmes de chaque groupe. Les premiers de groupe affronteront les seconds de groupe dans un système de matches aller-retour avec le match aller chez les deuxième de groupe. À noter que l'UEFA a fixé une règle importante : deux équipes issues du même groupe ou du même pays ne peuvent pas s'affronter en huitième de finale. Ainsi le PSG ne pourra pas tomber sur le Benfica Lisbonne en 1/8e de finale mais possède 19,46 % de chances de tomber sur les Allemands du Bayern Munich comme l'a calculé un professeur de mathématiques appliquées à l'École des Ponts ParisTech.

La composition des chapeaux des 1/8es de finale de la Ligue des Champions

Chapeau 1 avec les vainqueurs des groupes :

Naples (ITA)

FC Porto (POR)

Bayern Munich (ALL)

Tottenham (ANG)

Chelsea (ANG)

Real Madrid (ESP)

Manchester City (ANG)

Benfica (POR)

Chapeau 2 avec les seconds de chaque groupe :

Liverpool (ANG)

Club Bruges (BEL)

Inter Milan (ITA)

Eintracht Francfort (ALL)

AC Milan (ITA)

RB Leipzig (ALL)

Borussia Dortmund (ALL)

Paris Saint-Germain (FRA)

Horaire et lieu du tirage :

C'est à Nyon en Suisse, au siège de l'UEFA, que va avoir lieu ce lundi 7 novembre à 12h le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions 2022-2023. Un retour aux traditions pour l'instance du football européen après avoir délocalisé la cérémonie de la phase de groupes de la dernière édition à Genève, dans les locaux de la chaîne de télévision suisse RTS (Radio Télévision Suisse), en octobre 2021.

Sur quelle chaîne et par quel moyen regarder le tirage au sort ?

Pour les abonnés de Canal+ ou de RMC Sport, vous pourrez suivre le tirage au sort en direct et en intégralité sur Canal+ Sport ou sur RMC Sport 1. Pour les autres, le tirage au sort sera à suivre en live sur Foot Mercato, mais aussi en streaming sur le site de l'UEFA.

Quand auront lieu les matches des 1/8es de finale ?

Pour rappel, la phase aller des 8es de finale se disputera les 14-15 et 21-22 février 2023. Les matches retour, quant à deux, seront prévus les 7-8 et 14-15 mars 2023. Toutes les rencontres seront organisées à 21 heures. Pour connaître les affiches des quarts de finale (11-12 et 18-19 avril), du dernier carré (9/10 et 16-17 mai) et de la grande finale prévue au stade Olympique Atatürk (Istanbul, le 10 juin 2023), il faudra attendre le mois de mars.