Ligue des Champions, Real Madrid : les Madrilènes craignent le PSG et Kylian Mbappé !

La suite après cette publicité

Ce n'est pas un échec à proprement parler, mais nul doute que du côté du Paris Saint-Germain, on aurait préféré terminer premier du groupe. Les hommes de Christophe Galtier devront se contenter de la deuxième place à cause d'un concours de circonstances assez défavorable, et ont donc de grandes chances d'affronter un gros poisson en huitièmes de finale de la compétition.

Un tirage favorable serait Tottenham ou Porto, mais le reste, c'est du lourd, avec le Real Madrid, Manchester City ou le Bayern comme potentiel adversaire. « Il faudra battre tous les adversaires quand on veut aller le plus loin possible. Non, je n'ai pas de préférence. Ce sont toutes de grandes équipes. Les premiers vont aussi vouloir nous éviter », confiait Christophe Galtier après la rencontre. Mais si le PSG a du souci à se faire, que dire des équipes qui ont terminé en tête de leur groupe qui risquent donc de voir débarquer Mbappé, Messi et Neymar en face ?

Liverpool et le PSG, les gros dangers

Du côté de Madrid, on veut ainsi éviter de retrouver les Parisiens, malgré le résultat de l'an dernier. Peu de gens veulent affronter Liverpool. Et encore moins le PSG, la grande surprise de la phase de poules et qui complique le parcours de clubs comme City, le Real Madrid ou Chelsea. Affronter Mbappé, Messi et Neymar en huitièmes est l'autre grande menace pour l'équipe d'Ancelotti, explique ainsi Marca, rejoint par AS : « le PSG manque de rythme et dépend de ce que font les trois devant. [...] Mais même comme ça, il y a danger ! ».

Defensa Central indique de son côté que dans le vestiaire madrilène, c'est surtout de Liverpool dont on a peur, même si le PSG est bien sûr considéré comme un rival à craindre. Il est finalement assez peu question du cas Mbappé, notamment parce que la donne a changé par rapport à l'an dernier, où l'avenir du joueur semblait promis à Madrid. Nul doute que dans le vestiaire parisien on espère aussi éviter de retrouver la bande de Benzema et Vinicius Junior...