OM : nouveau gros concurrent pour cette piste en défense

Le Napoli apprécierait beaucoup le profil de Danilo. Pisté par l’Olympique de Marseille, le Brésilien attire aussi les convoitises de l’autre côté des Alpes. Selon les informations de Sky Italia, le défenseur expérimenté de la Juventus Turin serait tout en haut de la liste d’Antonio Conte pour renforcer la défense napolitaine en janvier. Toujours selon le média italien, Danilo aurait même déjà dit "oui" à Giovanni Manna, directeur sportif de Naples.

Du haut de ses 33 ans, le défenseur polyvalent, capable d’évoluer à droite comme dans l’axe représente une opportunité de marché intéressante à six mois de la fin de son contrat. Hors des plans de Thiago Motta, l’international brésilien (65 sélections, 1 but) pourrait obtenir un bon de sortie dès cet hiver, il ne reste désormais plus qu’à connaître la destination pour l’ancien Merengue.