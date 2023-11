Bayern Munich : une prolongation sur le point d’être actée !

Au Bayern Munich, la stabilité est de mise. Alors que Manuel Neuer s’était blessé gravement à la jambe suite à un accident de ski l’hiver dernier, les dirigeants munichois n’avaient pas voulu bousculer leur plan. En effet, le champion du monde étant le numéro 1, un remplaçant lui a été cherché et Yann Sommer a ainsi rejoint la Säbener Straße pour un intérim réussi de 6 mois. Cette saison, Sven Ulreich a finalement eu sa chance pour remplacer Neuer durant trois mois.

Et alors que Neuer est désormais de retour, Ulreich est revenu à son rôle de doublure qui lui sied à merveille. S’épanouissant dans ce rôle qu’il remplit depuis 2015, le gardien de 35 ans va renouveler son contrat dans les prochains jours. En effet, d’après les informations de Sky Sports, le Bayern et Ulreich se sont mis d’accord sur une prolongation de son bail jusqu’en 2025. Malgré l’arrivée de Daniel Peretz, Ulreich continue d’avoir les faveurs de la direction pour son professionnalisme et son nouveau contrat devrait être paraphé avant Noël selon la publication d’outre-Rhin.