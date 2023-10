Bayern Munich : Manuel Neuer savoure son retour à la compétition

De retour dans le onze du Bayern Munich après une grave blessure, Manuel Neuer a passé une après-midi paisible lors du festival offensif des siens (8-0) contre Darmstadt. Un succès permettant, par ailleurs, aux Bavarois de prendre provisoirement la tête de Bundesliga. Interrogé après la rencontre, le gardien et capitaine munichois savourait logiquement ce come-back, avouant au passage qu’il n’avait jamais pensé à raccrocher les crampons.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Bayern Munich 23 9 27 7 2 0 34 7 14 Darmstadt 7 9 -17 2 1 6 13 30

«Absolument pas. Il y a eu des hauts et des bas, mais j’ai toujours eu la volonté de revenir. J’ai bien géré cela avec tout le monde ici au club. L’aspect mental de savoir si cela se reproduira ou pas : j’y ai toujours cru, nos médecins et nos experts aussi. Je suis très heureux, le plus heureux que j’ai jamais été après un match. J’étais vraiment excité. Pas nerveux, mais plutôt curieux de savoir ce qui allait se passer. J’étais vraiment heureux d’être de retour à l’Allianz Arena, jouer devant les supporters et être sur le terrain avec l’équipe», a ainsi assuré le dernier rempart des Bavarois.