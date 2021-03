OGC Nice - OM : les compositions probables

La suite après cette publicité

Troisième match pour Jorge Sampaoli à la tête de l'Olympique de Marseille après avoir battu Rennes puis Brest. Deux succès qui ont permis aux Phocéens de prendre le train européen en doublant des équipes comme Lens et Metz. Cet après-midi, les Marseillais auront face à eux des Niçois (à suivre en direct sur Foot Mercato dès 17h) englués en deuxième partie de tableau, mais qui vont déjà un peu mieux avec deux victoires et un nul sur les trois dernières journées.

La dernière confrontation, qui ne date que du 17 février dernier, avait terminé sur une victoire marseillaise 3-2. Les sept dernières confrontations entre les deux formations du sud de la France se sont conclues sur un succès des Phocéens contre les Aiglons. En ce moment, les troupes de Jorge Sampaoli sont plus que solides sur leurs terres, ayant pris seize des dix-huit derniers points possibles à la maison, mais on du mal en déplacement.

Sampaoli doit composer avec quelques absents

Pour ce match, Ursea a toujours quelques absents de longue durée comme JRA, Dante et Boudaoui, alors que Saliba est positif à la covid. Benitez sera présent dans les cages, protégé par un quatuor Kamara-Todibo-Daniliuc-Lotomba. Schneiderlin sera aligné devant tout ce beau monde, avec Lees-Melou et Claude-Maurice qui auront des responsabilités plus créatives. Sur les ailes, on retrouvera Gouiri et Maolida pour épauler Dolberg.

De son côté, le tacticien argentin doit notamment faire sans Kamara, suspendu, ainsi que les blessés Rongier, Cuisance et Amavi. On aura toujours cette défense à trois centraux devant Mandanda, avec Alvaro Gonzalez, Balerdi et Caleta-Car. Nagatomo et Lirola seront présents sur les flancs. Gueye prendra la place de Kamara et sera entouré de Thauvin et Khaoui, alors que Payet accompagnera Milik devant.