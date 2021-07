Le plan du Real Madrid pour relancer Eden Hazard, Federico Chiesa meilleur que Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

Le plan du Real pour relancer Hazard

Reverra-t-on le meilleur d'Eden Hazard cette saison ? En tout cas, à en croire le journal As du jour, le Real Madrid, via son nouvel entraîneur Carlo Ancelotti, fait tout pour. Selon le média, l'entraîneur italien fait le nécessaire afin de retrouver un Hazard au sommet de sa forme et en pleine possession de ses capacités physiques afin que le Belge joue un rôle central cette saison. Pour cela, il multiplie les séances et effectue une préparation physique poussée avec Antonio Pintus. Le préparateur physique compte bien remettre sur pied, et pour longtemps, Eden Hazard. Et ainsi permettre aux socios du Real de voir enfin l'ancien Lillois dans sa meilleure version sous la tunique blanche.

Chiesa plus fort que CR7

Quel été pour Federico Chiesa ! Champion d'Europe avec l'Italie il y a quelques semaines après avoir joué un rôle important dans la conquête de ce titre, le milieu offensif de la Juventus vient d'être récompensé par les supporters de la Vieille Dame. Comme le rapporte Tuttosport, les fans ont désigné son but contre l'Atalanta la saison dernière comme plus beau but de la saison. Il devance ainsi Cristiano Ronaldo, qui pouvait également prétendre à ce titre honorifique. «Chiesa meilleur que CR7», s'amuse ce matin le quotidien italien. Au moment où le Portugais est en pleine réflexion sur son avenir à Turin, la petite touche d'humour le fera-t-elle rire ?

Les 3 menaces qui planent sur les JO

Alors que les Jeux olympiques de Tokyo ont débuté officieusement cette nuit avec les premières rencontres de softball, les XXXIIes JO de l'ère moderne sont toujours autant menacés. Déjà repoussés d'un an avec la pandémie de Covid-19, ils sont toujours à la merci d'une annulation comme l'a laissé entendre hier le président du comité d'organisation, Toshiro Muto. Mais selon The Sun, c'est même «une triple menace» qui plane sur les Jeux de Tokyo. Au-delà du Covid, la bactérie E-coli a été détectée à un niveau élevé dans les eaux de la baie de la capitale japonaise, ce qui menace les épreuves de triathlon et de natation en eau libre. Enfin, des membres de l'équipe sud-coréenne olympique ont annoncé qu'ils allaient contrôler les aliments provenant de la préfecture de Fukushima, lieu d'une terrible catastrophe nucléaire en 2011. Bref, ça ne va pas très fort pour le Japon qui s'attendait à une grande fête. Mais celle-ci est en train de tourner au vinaigre.