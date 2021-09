OM : ça a chauffé entre Guendouzi et Gerson

La suite après cette publicité

L'Olympique de Marseille a perdu son premier match de la saison en Ligue 1, à domicile, contre le RC Lens (2-3) après un match assez fou. Et parfois tendu, à l'image de ce qu'il s'est passé entre Mattéo Guendouzi et Gerson. Après le deuxième but lensois, une merveille signée Frankowski, on a pu voir le milieu de terrain français se rapprocher de son coéquipier brésilien Gerson, avec visiblement des choses à lui reprocher.

Remonté, Guendouzi avait des choses à dire à Gerson, qui n'a pas apprécié le ton employé. Il a même fallu que Pape Gueye s'interpose pour éviter l'altercation et que Balerdi vienne aussi calmer le Brésilien. Un moment chaud comme il en existe souvent au cours d'un match.