La mise au point de Jürgen Klopp sur Mohamed Salah, Jesé proche d'un improbable rebondissement

Klopp ferme la porte pour Salah

En Angleterre, Mohamed Salah avait récemment laissé entendre qu'il pourrait quitter Liverpool dans les prochains mois. Une annonce qui avait fait grand bruit outre-Manche mais Jürgen Klopp a tenu à mettre les points sur les I. Comme le rapporte le Daily Mail sur sa Une : «Pourquoi Salah voudrait-il quitter Liverpool ?», comme l'a déclaré le coach des Reds avant le boxing-day. L'entraîneur allemand rejette toutes les insinuations de départ de son attaquant, notamment vers l'Espagne où le Real Madrid lui ferait les yeux doux. The Times aussi y va de son commentaire et reprend la déclaration de Klopp : «Salah devrait rester à Liverpool». Une sortie qui devrait mettre fin aux rumeurs… pour le moment !

Jesé vers Fenerbahçe ?

En Turquie, c'est une information mercato qui fait les gros titres ! Libre depuis son départ du Paris Saint-Germain, où il a rompu son contrat, Jesé Rodriguez fait la Une de Fotomaç ce matin. En effet, l'Espagnol pourrait rebondir à Fenerbahçe lors de ce mercato. A la recherche d'un attaquant de complément, la formation stambouliote serait prête à tenter le pari et relancer l'Espagnol qui est libre. Il a été proposé au club turc qui réfléchit sérieusement à l'enrôler ! Affaire à suivre…

Arteta joue sa tête à Arsenal

Outre-Manche, c'est l'actualité d'Arsenal qui inquiète. Et c'est notamment l'avenir de Mikel Arteta dont il est question. L'entraîneur espagnol fait la couverture du Daily Telegraph car il : «exhorte ses joueurs à se relever de la période difficile pour retourner au combat et changer cette saison qui paraît mal embarquée». D'ailleurs pour les tabloïds anglais, Arteta va jouer sa tête sur les prochains matches. Le Daily Mirror indique que «les trois prochaines rencontres seront déterminantes pour la saison d'Arsenal» et l'avenir d'Arteta donc… Même son de cloche pour le Daily Star qui reprend la volonté de l'ancien milieu de terrain de s'éviter «une saison galère où les Gunners joueraient le maintien…» Ils devront réagir rapidement et le boxing-day semble être la période parfaite pour relever la tête et repartir de l'avant.