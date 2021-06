Euro 2020, Angleterre : Chilwell et Mount forfaits et placés à l'isolement

Ce soir à 21 heures, l'Angleterre va affronter la République Tchèque pour le compte de la troisième et dernière journée du groupe D lors de cet Euro 2020. Deuxièmes avec quatre unités, les Three Lions ont globalement déçu. Et Gareth Southgate ne pourra pas compter sur tout le monde.

«Nous pouvons confirmer que Ben Chilwell et Mason Mount doivent être placés à l'isolement jusqu'au lundi 28 juin inclus. Cette décision a été prise en consultation avec le service de santé public anglais. Il a été confirmé dans la nuit que notre paire de joueurs a été en contacts étroits de l'Écossais Billy Gilmour, testé positif à la COVID-19 après le match de vendredi dernier». Mount et Chilwell sont donc forfaits pour la rencontre de ce soir voire éventuellement pour le tour suivant.

We can confirm that @BenChilwell and @masonmount_10 must isolate up to and including Monday 28 June. This decision has been taken in consultation with Public Health England.