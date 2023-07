OM : Pierre-Emerick Aubameyang est excité

La suite après cette publicité

Bientôt la passe de trois pour l’Olympique de Marseille ? Après avoir enregistré deux jolis coups durant ce mercato estival avec les signatures de Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi, l’OM touche désormais au but pour recruter un attaquant de pointe d’expérience en la personne de Pierre-Emerick Aubameyang. L’avant-centre gabonais, qui va être libéré par Chelsea, est attendu aujourd’hui dans le nord-ouest de l’Allemagne, lieu où ses futurs coéquipiers effectuent leur stage de présaison, pour passer la traditionnelle visite médicale.

Celui qui est sur le point de signer pour les trois prochaines saisons avec l’OM est tout excité à l’idée de rallier le sud de la France à en croire les propos rapportés par La Provence. En effet, le quotidien régional mentionne que malgré plusieurs pistes alléchantes en Europe et en Arabie saoudite, le cœur du joueur de 34 ans a penché en faveur du club phocéen pour plusieurs raisons. D’une part, l’idée de travailler aux côtés du nouvel entraîneur Marcelino le motive. Les deux hommes se sont déjà croisés dans le championnat espagnol à l’époque où le Gabonais portait le maillot du Barça et que son homologue officiait à l’Athletic Bilbao. De ce fait, il connaît parfaitement ses qualités de technicien. D’autre part, Pierre-Emerick Aubameyang apprécie la ferveur marseillaise qui anime le stade Vélodrome et estime que le club est un bon moyen de relancer une carrière en perte de vitesse depuis plusieurs années. Enfin, avec le récent départ d’Alexis Sanchez, "Aubame" est l’un des seuls avec Vitinha à postuler au poste de numéro 9 sur le front de l’attaque phocéenne.

À lire

OM : une vente surprise déjà bouclée !