Ligue 1 : l’AS Monaco s’amuse sur la pelouse d’Auxerre

Invaincus depuis le début de saison, l’AS Monaco est en grande forme en Ligue 1. Malgré un léger accroc contre le RC Lens (1-1) juste avant la trêve internationale, les Asémistes trustaient les premiers rôles dans l’élite grâce à deux victoires inaugurales contre l’ASSE et l’OL. Ce samedi, l’objectif était donc de renouer avec la victoire sur la pelouse d’Auxerre. Face à un promu moyen depuis le début de saison, la mission ne s’annonçait pas trop compliquée pour l’ASM, sûr de ses forces. Pour ce faire, Adi Hütter décidait d’aligner Aleksandr Golovin, Eliesse Ben Seghir, Maghnes Akliouche et Breel Embolo pour animer le secteur offensif.

Avec un tel contingent, le club de la Principauté n’a pas tardé avant de faire la différence. Sur un corner bien frappé par Lamine Camara, Thilo Kehrer est passé devant tout le monde pour catapulter le ballon au fond des filets (0-1, 8e). Se baladant et cassant les lignes auxerroises avec aisance, Monaco, sous l’égide d’un Denis Zakaria monstrueux dans l’entrejeu, multipliait les offensives. Largement supérieurs, les hommes d’Hutter ont doublé la mise à l’issue d’une sublime action. Après une longue période de conservation, le milieu suisse a trouvé Vanderson sur le flanc droit. Le piston brésilien a fait parler toute sa technique et son sang-froid pour doubler la mise (0-2, 25e). Au-dessus, l’ASM est rentré aux vestiaires avec un avantage logique au score.

Denis Zakaria parachève son match XXL par un but

Friable défensivement, l’AJA n’a pas amélioré son cas au retour des vestiaires. Laissant trop d’espaces à des Monégasques faciles, le promu s’est livré et sans un Breel Embolo maladroit (60e), le score aurait pu être aggravé. Sous l’impulsion d’un stade Abbé-Deschamps de plus en plus incandescent, l’AJA a commencé à se procurer certaines situations, mais c’était trop peu pour faire peur des Asémistes en pantoufles malgré le froid icaunais. Pour réchauffer tout ce beau monde, Hamed Traoré a tenté d’allumer la cage de Philipp Köhn. Finalement, il s’agissait d’un pétard mouillé : sa tentative a tutoyé la barre transversale du gardien monégasque sans faire mouche (84e).

Finalement, l’artificier du jour était bel et bien Denis Zakaria. Frôlant la sortie sur blessure quelques minutes auparavant, l’ancien de Chelsea a récompensé sa grosse prestation par un but sur corner en fin de rencontre (0-3, 89e). Avec ce succès logique, mais qui aurait pu être encore plus fleuve, l’ASM reste au contact de l’OM en tête de la Ligue 1. Avec 10 points collectionnés depuis le début de saison, les Monégasques confirment qu’il faudra compter sur eux cette saison et sont prêts pour le défi FC Barcelone ce jeudi à 21h. Seule ombre au tableau, la sortie sur protocole commotion de Lamine Camara en fin de rencontre. De ce fait, la pépite sénégalaise devrait rater la prochaine rencontre de Ligue 1. De son côté, l’AJA continue de patiner. Se heurtant à un farouche adversaire ce samedi, les ouailles de Christophe Pélissier font du surplace et ne comptent que trois points…