MU : Rio Ferdinand a discuté avec David Beckham à propos du rachat

On le sait depuis quelques jours maintenant, la famille Glazer veut vendre Manchester United après 17 ans en tant que propriétaire. Beaucoup de noms circulent quant au prochain repreneur, dont celui d'un certain David Beckham (47 ans), ancien pensionnaire d'Old Trafford et désormais co-propriétaire de l'Inter Miami. Son ancien coéquipier et défenseur central, Rio Ferdinand (44 ans), a donné plus de précisions sur cette éventuelle possibilité : « Becks viendra avec un consortium . J'ai vu Becks hier soir lors du match [Angleterre - États-Unis], j'ai assisté au match de l'Angleterre et nous étions assis l'un à côté de l'autre. Il sentait bon, il était beau. Il avait l'air d'un million de dollars, comme il le fait d'habitude. Il n'avait pas l'air de valoir 10 milliards de dollars (le montant requis, selon les rumeurs, pour acheter United). »

« Mais quand vous mentionnez le nom de quelqu'un comme Becks, il est évidemment copropriétaire de l'Inter Miami, mais il ne vient pas [seul]. Ce n'est pas son argent. Ce n'est pas lui qui met la main à la poche. Il vient avec un consortium. Il vient avec des gens qui ont les poches profondes et qui ont la capacité d'exécuter un tel contrat. C'est donc de cette manière qu'il va aborder la question, et à juste titre. Je pense simplement que cela va se résumer à un chiffre. Si vous avez le chiffre, et que vous pouvez produire, c'est de cela qu'il s'agira », a détaillé, sur Beckham, l'Anglais dans son émission FIVE sur Youtube, dans des propos relayés par Manchester Evening News.