Juventus-Barça Streaming : comment regarder le match en direct

Deux candidats au titre final se retrouvent ce mercredi soir dès 21h du côté de l'Allianz Stadium de Turin, où la Juventus va accueillir le FC Barcelone. Un duel passionnant malgré l'absence de Cristiano Ronaldo, positif au coronavirus, qui nous prive donc d'un duel entre CR7 et Lionel Messi. Même si les deux équipes ne tournent pas forcément à plein régime en championnat, elles ont bien lancé leur aventure européenne, avec une victoire contre le Dynamo Kiev (2-0) pour les Italiens, alors que les Catalans ont écrasé Ferencvaros sur le score de 5-1. Un choc déjà décisif en vue de la première place de ce groupe G, et dans lequel des joueurs du niveau de Paulo Dybala, Alvaro Morata ou Philippe Coutinho et Ansu Fati vont nous régaler.

Et comme vous en avez désormais l'habitude, il va falloir s’adapter, car cette rencontre ne sera pas diffusée sur les canaux habituels, à savoir sur Canal Plus ou sur beIN Sports. Rappelons que les droits de la plus prestigieuse des compétitions européennes sur le marché français sont toujours la propriété de SFR. Mais petite nouveauté cette saison, il faut désormais compter avec Mediapro et sa chaine Telefoot pour la C1 qui co-diffusera la compétition avec RMC Sport. Les deux chaînes diffuseront donc en direct la rencontre opposant la Juventus et le Barça sur RMC Sport 1 et sur La Chaîne Telefoot ce mercredi soir à 21h. Une belle opposition tactique entre deux coachs, Andrea Pirlo et Ronald Koeman, qui sont arrivés à la tête de leur équipe il y a quelques semaines seulement.

Regarder le match de foot Juventus-Barça en streaming

Si votre fournisseur d’accès à internet (ou FAI) n’est pas SFR, vous ne pourrez profiter de cette rencontre de la deuxième journée de la phase de poules de la coupe aux grandes oreilles qu’en streaming. En effet, la chaine, qui appartient au groupe Altice, peine à trouver des accords de distribution avec les principaux acteurs français tels que CanalSat pour cette compétition européenne organisée par l’UEFA depuis 1956. Pour suivre ce match en streaming, vous devrez vous inscrire sur le site OTT de SFR (lien ci-dessous en fin d’article) et opter pour la solution la plus adaptée et l’endroit où vous allez regarder cet affrontement italo-espagnol. Le stream, disponible en haute qualité via l’application RMC Sport, sera ainsi accessible aussi bien depuis votre ordinateur, votre tablette et votre smartphone.

Pour ceux qui possèdent une Android TV ou un ChromeCast, vous serez en mesure de streamer ce Juventus vs FC Barcelone directement sur votre téléviseur et ainsi de profiter de cette rencontre au sommet directement installé chez vous depuis votre salon, pour peu que vous ayez un Wifi de qualité ou une bonne 4G. Une affiche au sommet qui sera arbitré par Danny Makkelie. L'arbitre néerlandais de 37 ans fait partie de la nouvelle génération d'arbitres européens mais a déjà une belle petite expérience, avec 22 rencontres de Ligue des Champions au compteur et plusieurs chocs à son actif, comme le huitième de finale retour entre Liverpool et l'Atlético la saison dernière, ou les quarts de finale entre l'OL et Manchester City.

Cliquez ici pour vous inscrire sur RMC Sport et accéder au match Juve-Barça