OM : Rongier, Amavi et Nagatomo absents contre Dijon ?

Après deux semaines de trêve internationale, la Ligue 1 va faire son grand retour ce week-end avec la 31e journée. Pour l'occasion, l'Olympique de Marseille va accueillir le Dijon FCO dimanche soir en clôture de cette levée. Un match pour lequel Jorge Sampaoli va devoir innover dans son XI de départ.

Selon RMC Sport, deux joueurs pourraient manquer ce match : Jordan Amavi (cuisse) et Yuto Nagatomo (cuise). Valentin Rongier, touché au tendon d'Achille, est lui d'ores et déjà forfait. On devrait en savoir plus ce vendredi lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match.