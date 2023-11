OM : la folle rumeur venue du Mexique

Dans un mois et demi, le mercato hivernal ouvrira ses portes. Et force est de constater que du côté de Marseille, le marché estival n’est, pour l’instant, pas une franche réussite. Surtout pour les joueurs d’attaque, à l’image de Joaquin Correa, Iliman Ndiaye ou Pierre-Emerick Aubameyang. Il est donc fort probable que le club présidé par Pablo Longoria soit assez offensif, sans mauvais jeu de mot, lors du mois de janvier.

Au Mexique, le média El Futbolero nous dévoile d’ailleurs que l’Olympique de Marseille s’intéresse à Hirving Lozano, l’international mexicain. Revenu au PSV cet été après 4 saisons à Naples, l’ailier de 28 ans est particulièrement performant et affiche 5 buts et 2 passes décisives au compteur en 8 rencontres d’Eredivisie. Les Phocéens pourraient a priori lui proposer des conditions financières plus intéressantes que l’écurie néerlandaise. Il n’y a pas encore eu d’offre, mais le joueur plaît beaucoup à l’état-major de l’OM.