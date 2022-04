Arbitrage, OM : Jorge Sampaoli fait son mea culpa

La suite après cette publicité

L'Olympique de Marseille est une équipe qui a beaucoup de possession de balle et nul doute que ce sera encore le cas ce dimanche soir, à l'Orange Vélodrome contre Montpellier. Pour autant, et à l'inverse de ce qu'on pourrait penser, la formation récolte pas mal de cartons jaunes (par rapport au nombre de fautes commises).

Même si l'OM est troisième au classement du fair-play (49 jaunes, 3 rouges) derrière Rennes et Brest, il a l'image d'une équipe nerveuse et qui attise la nervosité. Tout comme son coach, d'ailleurs, Jorge Sampaoli, totalement volcanique dans sa surface technique, faisant les mille pas et concédant des avertissements.

« Tout le monde se comporte bien, sauf moi »

En conférence de presse, vendredi dernier, il a été interrogé sur le sujet : « c'est possible que je génère cela. Parfois le contexte, l'envie la passion sont difficile à contrôler ». Mais surtout, il a philosophé sur le fait qu'il ne comprenait pas pourquoi ses joueurs étaient autant sanctionnés.

« Je vois mon équipe qui a essayé de jouer, d'attaquer et de garder le ballon. Il y avait une équipe qui défendait. Ils ont eu un carton jaune et nous cinq. J'aimerais plus de fair-play pour nous, notre équipe joue un football propre. J'aimerais que ça se voie sur le terrain, car on n’a jamais mis en difficulté l'arbitrage. Tout le monde se comporte bien, sauf moi. L'équipe est une chose, moi c'est une autre chose », a-t-il plaidé en rapport avec la rencontre contre le PAOK jeudi dernier (2-1). Reste maintenant à savoir s'il sera entendu...