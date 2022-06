France-Danemark : la grosse déception d'Hugo Lloris

La suite après cette publicité

Déception. Tel est le mot d'ordre dans les rangs de l'équipe de France ce vendredi soir, après la défaite dans le premier match de Ligue des Nations contre le Danemark (1-2), qui plus est au Stade de France. Pourtant dominateurs, les Bleus, qui avaient ouvert le score, ont été renversés par une belle formation danoise, portée par un doublé de l'ancien joueur de Bordeaux Cornelius. Présent au micro de M6 à l'issue de cette partie, Hugo Lloris n'a pas caché sa frustration.

« Il n'y a jamais de bon moment pour connaître la défaite. Il faut que ça nous serve, on va continuer à travailler, le chemin est encore long avant la Coupe du monde, également avec cette nouvelle compétition qui démarre. Il a un match lundi (en Croatie, NDLR), il va falloir aller chercher les points là-bas. Ce n'est jamais bon de commencer par une défaite. On est tombé face très bonne équipe, bien organisée. On peut avoir des regrets : à 1-0, on a quelques occasions pour en mettre un deuxième. Quand on ne peut pas gagner, il faut savoir ne pas perdre. À la fin, on était tellement voués à l'attaque qu'il y avait des risques, ils ont su en profiter », a ainsi lâché le capitaine français, plein d'amertume.