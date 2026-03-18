Le communiqué jubilatoire de la fédération marocaine

La bataille médiatique entre le Maroc et le Sénégal est loin d’être terminée. Depuis l’annonce surprise de la CAF d’annuler le sacre des Lions de la Teranga pour redonner la CAN 2025 aux Lions de l’Atlas, les réactions se succèdent. Côté sénégalais, personne ne comprend une telle décision. Les joueurs de Pape Thiaw ne veulent pas rendre la coupe et la fédération a déjà annoncé qu’elle allait porter l’affaire devant le tribunal arbitral du sport (TAS).

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Chez les Marocains, que beaucoup accusent d’avoir forcé la main de la CAF, la décision rendue n’est que justice, même si le timing (deux mois après la finale) en dit long sur l’amateurisme de l’instance dirigeante. Toujours est-il que la fédération marocaine a décidé de sortir du silence une deuxième fois afin d’appuyer le communiqué de la CAF et d’assurer qu’elle n’avait qu’un but : faire respecter les lois du jeu.

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Le Maroc droit dans ses bottes

« Au lendemain de la décision rendue par la Commission d’appel de la CAF, la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) tient à saluer une décision allant dans le sens du respect des règles et de la stabilité nécessaire à la bonne tenue des compétitions internationales. Dès les premiers incidents ayant conduit à l’interruption du match, la FRMF a fait connaître et a réitéré de manière constante sa demande : l’application stricte du règlement encadrant la compétition. La démarche engagée n’a donc jamais eu pour objet de contester la performance sportive des équipes, mais uniquement de demander le respect des règles », indique la FRMF, avant de poursuivre.

« À la suite d’une première décision dont la FRMF avait fait appel, la CAF reconnaît aujourd’hui que la règle, connue de tous et applicable à tous, n’avait pas été respectée. La FRMF a, en toutes circonstances, respecté les règles propres au règlement des différends liés aux compétitions, dans le respect du droit. Elle a déposé ses conclusions, participé aux auditions auxquelles elle a été conviée, et s’est attachée à faire respecter ses droits et les règles assurant le bon déroulement des compétitions. Cette décision contribue à clarifier le régime applicable à des situations similaires et participe à la cohérence et à la crédibilité des compétitions internationales, en particulier du football africain. La FRMF continuera à faire valoir l’application stricte et équitable des règles encadrant les compétitions auxquelles elle participe, devant les instances continentales et internationales, et entend se tourner sereinement vers les prochaines échéances sportives, au premier rang desquelles figurent la Coupe du Monde ainsi que la CAN féminine prévues cet été. La Fédération tient à nouveau à saluer l’ensemble des nations ayant participé à cette édition de la CAN, qui a constitué un moment majeur pour le football africain. » Le message est passé.