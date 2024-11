J5 : le classement complet de la Ligue Europa

La Ligue des Champions a lancé la semaine de football européen et la Ligue Europa l’a achevé ce jeudi avec la cinquième journée de l’édition 2024/2025. L’occasion de voir les deux clubs français en lice, à savoir l’OGC Nice et l’Olympique Lyonnais, s’illustrer. Les deux équipes restaient respectivement sur des matches nuls 2-2 contre Twente et Hoffenheim.

Neuvième avant de se déplacer du côté des Azerbaïdjanais du FK Qarabag, l’Olympique Lyonnais s’est largement imposé 4-1. Un succès qui permet aux Gones de rentrer dans le top 8 avec 10 points à la septième place. De son côté, l’OGC Nice a croisé le fer avec les Glasgow Rangers et s’est lourdement incliné 4-1. Les Écossais sont neuvièmes quand les Aiglons sont 35e et pointent à l’avant-dernière place du classement avec deux points.