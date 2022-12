Classement FIFA : les deux règles méconnues qui ont permis au Brésil de rester devant l’Argentine

La suite après cette publicité

La nouvelle est tombée hier et elle en a surpris plus d’un en Argentine. La FIFA a dévoilé son classement du mois de décembre. Surprise : le Brésil a conservé sa première place, avec seulement 2,39 points d’avance sur les nouveaux champions du monde albicelestes. Un résultat qui peut étonner, mais qui est forcément dû au règlement de la FIFA.

Comment la Canarinha a-t-elle profité de ce règlement pour rester en tête malgré une élimination dès les quarts de finale ? Globoesporte nous apporte l’explication. La FIFA ne prend pas en compte les résultats négatifs lors de la phase à élimination directe. Une mesure destinée à protéger les équipes qui réussissent à passer la phase de poules.

Des tirs au but décisifs

Ainsi, dans une année sans Coupe du Monde, le Brésil aurait pu perdre 9 points. Mais comme les Auriverdes ont fauté lors d’une phase à élimination directe, ce retrait de points n’est pas pris en compte. Mais ce n’est pas tout. Malgré cette mesure, l’Argentine aurait quand même pu passer devant… si Kylian Mbappé n’avait pas poussé l’Albiceleste aux tirs au but.

En effet, si les Argentins avaient remporté la Coupe du Monde sans avoir recours aux tirs au but, ils auraient obtenu plus de points et auraient donc occupé la tête du classement de la FIFA. Les hommes de Lionel Scaloni auraient eu 14 points, soit un total suffisant pour dépasser le rival brésilien. Mais nul doute que Lionel Messi et sa bande se satisfont très largement du trophée remporté…

Classement FIFA de décembre 2022 :

Brésil : 1840,77 points

Argentine : 1838,38

France : 1823,39

Belgique : 1781,3

Angleterre : 1774,19

Pays-Bas : 1740,92

Croatie : 1727,62

Italie : 1723,56

Portugal : 1702,54

Espagne : 1692,71



