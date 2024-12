Ligue 1 : Lens et Auxerre s’accrochent dans un match animé

Suite de la 15e journée de Ligue 1 ce samedi soir. Après la rencontre animée entre l’OM et Lille un peu plus tôt dans la journée, c’était au tour du RC Lens de défier Auxerre au stade de l’Abbé Deschamps. Après deux beaux succès face à Montpellier et Reims, les Lensois voulaient enchaîner face à une surprenante équipe auxerroise qui pointait à la 9e place du classement. Pour cette rencontre, Will Still alignait une équipe assez offensive en 4-4-2 avec Nzola, Zaroury, Labeau-Lascary, Thomasson et Fulgini.

La suite après cette publicité

Et cette rencontre, qui ne payait pas de mine, a rapidement tenu toutes ses promesses. Après un début de match canon, Lens se procurait les premières occasions et a logiquement ouvert la marque. Très en vue sur le début de match, Neil El Aynaoui ouvrait la marque d’une belle frappe en reprenant un centre de Rémy Labeau-Lascary (1-0, 22e). Dans la foulée, Auxerre égalisait, encore grâce à Gaëtan Perrin. Le milieu offensif envoyait un sublime coup franc (1-1, 31e) qui ne laissait aucune chance à Samba.

Match très plaisant

Dans un match animé avec deux équipes assez offensives, les occasions ne manquaient pas et les deux défenses laissaient des espaces dans le dos. Peu avant la mi-temps, les Lensois profitaient du mauvais alignement de la défense de l’AJA pour reprendre l’avantage. C’est M’Bala Nzola qui trompait un Léon, jusque-là en grande forme (2-1, 45e). Un but juste avant la pause qui aurait pu faire mal au moral de cette équipe auxerroise.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 6 Lens 24 15 +5 6 6 3 19 14 8 Auxerre 21 15 0 6 3 6 23 23

Mais la formation de Christophe Pélissier a montré cette saison qu’elle avait du caractère. Au retour des vestiaires, Gabriel Osho égalisait (2-2, 73e). Il venait récompenser la bonne forme des siens sur un bon service de Sinayoko. Malgré une fin de match assez animée aussi, le score ne bougera plus. Après deux succès de rang, Lens connaît un coup d’arrêt avec ce score de parité. Sixièmes au classement de la Ligue 1, les Artésiens pourraient se faire dépasser par Nice, en cas de victoire à Montpellier, ce dimanche. En revanche, c’est un bon match nul pour Auxerre qui a bien enchaîné après le point obtenu face au Paris Saint-Germain, le week-end dernier. L’AJA est 9e.