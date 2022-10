Serie A : l'hommage de Monza à Pablo Mari

Lors de l'échauffement sur la pelouse de leur Stade Brianteo, avant leur rencontre contre Bologne, les joueurs de Monza ont tenu à rendre un petit hommage à leur coéquipier Pablo Mari, victime d'une attaque au couteau dans un centre commercial de la ville quelques jours plus tôt. Le défenseur du club lombard avait alors déclaré : «J’ai eu de la chance. J’ai vu une personne mourir devant moi. J’étais avec mon bébé et j’ai ressenti une douleur atroce dans mon dos. Puis j’ai vu cet homme poignarder une personne à la gorge. Je vais bien, lundi je serai sur le terrain».

Opéré avec succès à l'hôpital de Monza, le latéral espagnol a même été autorisé à entamer sa convalescence et sa rééducation à son domicile. Il appréciera sûrement cette vibrante pensée de ses collègues et amis, qui ont porté un t-shirt floqué à son nom et son numéro avec un message sur le devant qui disait «Reviens vite Pablo !». Pour rappel, cette attaque a fait un mort et cinq autres blessés dans la région de Milan.