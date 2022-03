Liga : Villarreal s'incline sur la pelouse d'Osasuna

Ce samedi à 14h, Osasuna (11e) recevait Villarreal (7e) pour le compte de la 27e journée de Liga. La formation de Pampelune en rouge débutait la rencontre en 4-4-2 alors que les hommes d’Unai Emery en jaune étaient positionnés en 4-3-3. Dans un début de match assez équilibré, les deux équipes se rendaient coup pour coup, même si Villarreal pensait prendre les devants après vingt minutes de jeu mais le but de Pervis Estupinan était refusé pour un hors-jeu (24e). Les deux formations rentraient aux vestiaires sur un score nul et vierge (0-0).

La suite après cette publicité

En seconde période, c'étaient les locaux qui poussaient, en multipliant les tentatives. Ils trouvaient finalement la faille à l’heure de jeu, sur un bon centre côté gauche de Ruben Garcia, l’attaquant d’Osasuna Chimy Avila reprenait le ballon au second poteau et trompait le portier de Villarreal d’une puissante tête croisée (63e, 1-0). Le Sous-marin jaune tentait ensuite de revenir en mettant la pression sur le but adverse et s'exposait à des contre-attaques, les locaux en profitaient et pensaient faire le break mais le but d'Ante Budimir était refusé pour une position de hors-jeu (83e). Los Rojillos réussissaient finalement à conserver leur avance pour s'imposer (1-0). Grâce à ce succès sur sa pelouse, Osasuna passe 9e de Liga, Villarreal reste 7e, avant les autres matchs de la journée.