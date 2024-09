Lens - OL : le public lensois a broyé la LFP et Vincent Labrune

La situation actuelle du football français s’empare de l’actualité et cristallise les tensions entre les différents acteurs gravitant autour de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Au cours d’une journée au programme chargé, Vincent Labrune, président sortant, a bien été réélu mardi dernier à la tête de la Ligue de football professionnel (LFP) avec 85,67% du scrutin. Les présidents des clubs français ont conforté Monsieur Labrune à la plus haute fonction de la ligue française en nommant aussi un nouveau conseil d’administration. Alors que les débats houleux des droits TV ont fait rage ces derniers mois avec l’annonce des prix des abonnements fixés par DAZN, certains supporters et journalistes ont commencé à remettre en question la gestion de Vincent Labrune, président de la Ligue de LFP depuis septembre 2020 lorsqu’il avait pris la succession de Nathalie Boy de La Tour. Des critiques notamment autour de son salaire, de son train de vie et de sa proximité presque amicale avec certains dirigeants qui n’ont donc pas empêché sa réélection.

Parmi les détracteurs les plus bruyants, le président du Racing Club de Lens, Monsieur Joseph Oughourlian, a tenu à remettre une couche dimanche sur l’antenne de RMC Sport quelques minutes avant l’affiche opposant son club à l’Olympique Lyonnais sur la pelouse du stade Félix Bollaert : «Vincent Labrune voulait le prix le plus élevé. Il n’allait pas entrer en négociation avec un prix très bas. Le résultat est ce qu’il est. Sur les droits domestiques, on s’aperçoit que c’est compliqué. Je voudrais qu’on n’oublie pas qu’on vend un produit, qu’on n’oublie pas le distributeur. Le problème, si on veut un prix important pour notre produit, il faut qu’on l’améliore. On n’a rien fait pour l’améliorer. La Ligue en est consciente, Vincent en est conscient. (…) On s’est coupé de notre principal distributeur qui était associé au foot français (Canal+). La relation s’est dégradée dans le temps. Ils sont passés à autre chose. Je ne sais pas si on les récupèrera un jour». C’est ainsi que le président des Sang et Or a réitéré ses doutes. Mais son public a été encore plus virulent dimanche soir pendant Lens-OL, emboîtant la pas des supporters nantais.

Des chants, des banderoles et des déclarations…

Le Racing Club de Lens serait-il en train de devenir la némésis principale dans la fronde dirigée vers la LFP et son président Vincent Labrune ? En tout cas, les 38 000 supporters artésiens présents à Bollaert-Delelis ce dimanche pour encourager leur équipe contre l’Olympique Lyonnais dans le cadre de la 4ème journée de Ligue 1 ont donné de la voix pour grossir le mouvement anti-LFP. Pendant que Sang et Or et Gones croisaient le fer sur le pré, la tribune Marek-Xercès ont déployé une première banderole pour apporter un soutien précieux aux clubs de Ligue 2, également enlisés dans une bataille contre la LFP et la chaîne beiN Sports en raison d’une programmation jugée mauvaise : «le foot c’est le weekend, beIN Sports tue la Ligue 2». Simple mais efficace. La gronde était loin d’être finie puisque quelques minutes plus tard, les travées lensois ont enchaîné avec une deuxième banderole destinée directement contre Vincent Labrune mais aussi Nasser al-Khelaïfi, le président du Paris Saint-Germain et fidèle proche de Labrune : «Dirigeants sans couilles, à genoux devant Labrune et Nasser : maintenant, subissez et fermez la !». Avant la suite de ce florilège, le public du RC Lens a repris en cœur un chant dont les paroles sont clairement explicites : «Labrune, on t’encule. La Ligue, on t’encule». Et ce n’était pas encore fini.

Troisième et avant-dernière banderole de la rencontre. Probablement la plus impressionnante puisqu’elle a été déployée et organisée avec les trois tribunes du stade Bollaert, un moyen de rendre la diffusion sur DAZN bien compliquée pour masquer les messages à la télé malgré les tentatives du réalisateur de faire des plans très rapprochés pour ne pas dire zoomés sur les 22 acteurs ou les deux bancs. Celle-ci disait : «La LFP et ses dirigeants c’est…» suivie d’une multitude d’adjectifs et de mots clefs pour décrire la ligue tels que «Déraison, Absurdité, Délire, Bêtise, Aveuglement, Bassesses, Désinformation, Gangrène, Détournement, Malhonnêteté, Perversion, Manipulation, Immoralité, Dégoûtant, Indécent, Écœurant, Révoltant». Au cas où le message n’était pas encore passé, les supporters du RC Lens ont bouclé leur riche première période avec une ultime banderole sur laquelle était écrit : «Laburne vide. Les poches pleines». A voir si la LFP réagira cette semaine à ces multiples attaques de toutes parts, mais ce dimanche soir à Lens, il y avait bel et bien deux rencontres qui se jouaient. L’une sur le terrain. L’autre dans les tribunes.