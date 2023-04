Harry Kane veut jouer un mauvais tour à Tottenham

La suite après cette publicité

L’avenir d’Harry Kane est sur toutes les lèvres en Angleterre, comme à l’étranger. Toujours aussi performant avec les Spurs (24 buts en Premier League cette saison), l’attaquant doit malheureusement faire face au plafond de verre de Tottenham. Etrillé sur la pelouse de Newcastle le week-end dernier (6-1), le club de Londres a viré Cristian Stellini, lequel faisait déjà office d’intérimaire après le départ d’Antonio Conte. Avec six points de retard sur le 4e et deux matchs joués en plus, la Ligue des Champions s’éloigne.

La star des Three Lions s’apprête à connaître une nouvelle déception avec son club. Il y vit peut-être ses dernières semaines, lui qui est courtisé par Manchester United mais aussi Chelsea, surtout avec la future arrivée de Pochettino, le Bayern Munich et le PSG. Le problème est en revanche un peu toujours le même. Daniel Levy est un redoutable négociateur et ne laissera pas partir son joueur pour moins de 100 M£, soit environ 113 M€ pour ce qui est de la concurrence anglaise. Pour les clubs étrangers, il autorisera une offre un peu inférieure.

Kane étudie toutes les options y compris celle de partir libre dans un an

Une bonne nouvelle pour le PSG et le Bayern notamment mais une autre donnée est à prendre en compte. Harry Kane arrive en fin de contrat en juin 2024. Les négociations n’ont pas vraiment débuté car l’avant-centre étudie toutes les options qui lui sont proposées. The Telegraph indique même la possibilité de le voir partir libre dans un an afin de pouvoir choisir lui-même sa future destination. Il faut dire qu’à la direction de Tottenham, on est de moins en moins confiant quant à une prolongation signée cet été.

Après le refus du club de Londres de transférer Kane à Manchester City à l’été 2021, c’est cette fois Kane qui pourrait jouer un mauvais tour à sa direction, d’autant qu’il a entendu les chants des supporters de Manchester United jeudi soir (2-2 entre MU et les Spurs). «J’ai entendu ce qu’ils disaient mais je suis juste concentré sur l’équipe et j’essaie de finir fort» a-t-il affirmé, révélant au passage qu’il a eu un entretien avec son président ces derniers jours. «C’était une conversation honnête sur la situation de chacun.» Le mystère reste entier.