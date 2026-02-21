Menu Rechercher
National 2

Le sprint phénoménal de Royce Openda pour donner la victoire à Bordeaux

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Bruno Irles à Bordeaux @Maxppp

Ce samedi, il y avait du football du côté du National 2 avec toujours cette course à la montée palpitante entre les Girondins de Bordeaux, 2e, et le leader La Roche-sur-Yon. Et à domicile, Bordeaux a assuré une courte, mais précieuse victoire face à Saint-Malo pour prendre la première place du classement et mettre la pression sur la Roche sur Yon qui joue ce dimanche.

FC Girondins de Bordeaux
Alerte vents violents, la tempête Royce Openda frappe le @StadeAtlantique ⚡️🌪️

#FCGBUSSM
Les Bordelais ont pu compter sur le 10e but de la saison signé Royce Openda. L’international gabonais a inscrit un but sensationnel d’un sprint ravageur en prenant de vitesse de manière bluffante le défenseur adverse. De quoi même le faire tomber pour ensuite finir tranquillement devant le portier adverse. A déguster sans modération.

